Соломон: Ми задоволені нічиєю з «Інтером» і виходом до Ліги Європи УЄФА

Ізраїльський футбольний хавбек "Шахтаря" Манор Соломон вважає, що донецька команда могла обіграти італійський "Інтер" у гостьовому матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Проте, як підкреслив гравець, його партнери задоволені нічиєю і виходом до Ліги Європи, повідомляє Footballua.tv.

"Наприкінці гри у нас був шанс забити "Інтеру". І ми хотіли забити, адже знали рахунок у паралельному матчі, де" Реал "вигравав у" Боруссії - 2:0". Втім, ми задоволені нічиєю і виходом до Ліги Європи УЄФА", - сказав Соломон .

Підсумкове турнірне становище команд у квартеті В ЛЧ: "Реал" (Іспанія) - 10 очок, "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8, "Шахтар" - 8, "Інтер" - 6.

Фото: shakhtar.com.