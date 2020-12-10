Де дивитися матчі 13 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Заключний в 2020 році 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 11 грудня, поєдинком на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Стартовий матч туру між донецьким "Олімпіком" і "Львовом" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 12 грудня, зустрінуться полтавська "Ворскла" і закарпатський "Минай" (14.00; "Футбол 2"), київське "Динамо" і ковалівський "Колос" (17.00; "2+2"), львівський "Рух" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 13 грудня, заплановані поєдинки "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з "Маріуполем" (17.00; "Футбол 1"), "Олександрії" з луганською "Зорею" (19.30; "Футбол 1").

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Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Зоря" - 17 (11), "Колос" - 17 (12), "Олімпік" - 16 (11), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (12), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).