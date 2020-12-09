«Мотор» здобув четверту перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб обіграв на виїзді «Нант».

В матчі 9-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» переміг на чужому майданчику французький «Нант» 32:31, повідомляє Укрінформ.

Після трьох поразок на старті «Мотор» здобув вже четверту перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб обіграв на виїзді французький «Нант» - 32:31.

Запорожці набрали 8 очок і піднялися на 4-е місце в групі. В наступному турі 10-го січня 2021-го «Мотор» гратиме вдома з німецьким «Кілем».