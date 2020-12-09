«Київ-Баскет» обіграв «Черкаських Мавп» і став лідером Суперліги
Укрінформ
Столичний клуб здобув десяту перемогу поспіль.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Київ-Баскет» обіграв вдома «Черкаських Мавп» - 88:76, повідомляє Укрінформ.
Без трьох провідних гравців «Київ-Баскет» зумів дотиснути гостей в останній чверті і переміг 88:76. Найрезультативніший гравець матчу: Олександр Мішула («Київ-Баскет») – 19.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 20 (10), «Дніпро» - 19 (10), «Прометей» - 17 (10), «Запоріжжя» - 16 (11).
Як повідомляв Укрінформ, в матчі 7-го ігрового тижня «Миколаїв» переміг вдома «Харківських Соколів» - 81:73.
Фото: сайт ФБУ