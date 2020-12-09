«Житлобуд-2» виграв перший матч 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів

Футболістки харківського клубу «Житлобуд-2» обіграли казахстанську команду «БІІК-Казигурт».(Шимкент) у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021.

М'ячі на полтавському стадіоні "Ворскла" у середу забили: Анастасія Філенко (30-та хвилина) та Вероніка Андрухів (59) - у складі українок; Бренна Коннелл (50) - у гостей, передає Укрінформ.

Матч-відповідь відбудеться 16 грудня в Шимкенті.

Фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів пройде 16 травня 2021 року у шведському місті Гетеборг.

Фото: uaf.ua.