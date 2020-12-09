Український боксер - у ТОП-20 рейтингу нового дивізіону WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) уперше опублікувала рейтинг бріджервейта - нової ваговій категорії, створеної для бійців, які не готові конкурувати з боксерами суперважкої ваги.

До ТОП-20 рейтингу увійшов українець Олександр Тесленко, який мешкає в Канаді, в активі якого 16 перемог і одна поразка у 17-ти поєдинках на професіональному рингу, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас, який у своєму останньому бою програв британцю Ділліану Вайту.

Друге місце посів "тимчасовий" чемпіон WBA у першій важкій вазі Ріяд Мерхі з Бельгії. Замикає ТОП-3 чемпіон IBO у першій важкій вазі південноафриканець Кевін Лерена.

Фото: klitschko-brothers.com.