Збірна України з футзалу перемогла Молдову у першому товариському матчі

Футзалісти національної збірної України обіграли команду Молдови у першій товариській зустрічі.

Гра на паркеті запорізького Палацу спорту "Юність" завершилася з рахунком 4:1, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Петро Шотурма (5-та і 20-та хвилини), Тарас Кузь (24) і Артем Фаренюк (26) - у господарів; Сергій Ніколайчук (35) - у гостей.

Другий контрольний поєдинок у Запоріжжі збірні України та Молдови проведуть 9 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, у кваліфікації Євро-2022 збірна України з футзалу потрапила до групи 1, де зіграє проти Хорватії, Албанії та Данії. Перший матч відбору підопічні Олександра Косенка проведуть вдома проти Данії 27 січня 2021 року.

Фото: uaf.ua.