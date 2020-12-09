Перерваний матч Ліги чемпіонів УЄФА у Парижі дограють 9 грудня
Час початку матчу - 19.55. Зустріч обслуговуватиме нова бригада арбітрів, повідомляє пресслужба УЄФА на сторінці у Twitter.
Гру перервали 8 грудня на 14-й хвилині через расистські висловлювання одного з арбітрів Себастьяна Кольцеску на адресу члена тренерського штабу стамбульців П'єра Вебо.
Коли головний суддя прийшов розбиратися в суті конфлікту і став уточнювати, кому треба показати червону картку, Колцеску вказав на Вебо, ймовірно сказавши по-румунськи: "Ось цей чорний хлопець".
Після цього у суперечку із суддями вступили учасники обох команд. На 23-й хвилині першого тайму гравці турецького клубу пішли з поля, відмовляючись продовжувати матч. Так само вчинили й футболісти "ПСЖ".
УЄФА збирається провести ретельне розслідування цієї ситуації.
Турнірне становище у групі Н: "Лейпциг" (Німеччина) - 12 очок (після 6-ти матчів), "ПСЖ" (Франція) - 9 (5), "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 9 (6), "Істанбул Башахшехір "(Туреччина) - 3 (5).
Фото: mirror.co.uk.