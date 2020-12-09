Букмекери дали прогноз на матч «Брага» - «Зоря» в Лізі Європи УЄФА

У Лізі Європи УЄФА цього тижня пройдуть поєдинки заключного, шостого туру групового етапу розіграшу.

Футболісти луганської «Зорі» у четвер, 10 грудня, на виїзді зійдуться з португальською «Брагою», передає Укрінформ.

Букмекери вважають фаворитом матчу піренейський клуб.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Зорі» коефіцієнтом 6,50, нічию - 4,40, перемогу «Браги» - 1,50.

Зустріч «Брага» - «Зоря» розпочнеться о 22.00 за київським часом.

В іншому поєдинку групи G Ліги Європи англійський «Лестер» зустрінеться з грецьким АЕКом.

Відзначимо, що «Зоря» достроково втратила шанси на вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи, незважаючи на останні дві поспіль перемоги над АЕКом (3:0) і «Лестером» (1:0).

Турнірне становище після 5-ти турів: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 10, «Зоря» - 6, АЕК - 3.