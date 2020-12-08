Гравець «Дніпра» Санон може переїхати в клуб НБА «Х'юстон Рокетс»

Раніше український захисник Юссуф Санон належав «Нью-Йорк Нікс».

Клуб НБА «Х'юстон Рокетс» зробив запит і отримав дозвіл від ФІБА на видачу ліцензії на українського захисника «Дніпра» Юссуфа Санона, повідомляє basket.com.ua.

Санон найближчим часом може відправитися в розташування «Х'юстона».

На драфті-2018 українця обрав «Вашингтон Візардс» під 42-м номером, а попереднім володарем драфт-прав на Санон був «Нью-Йорк Нікс». Права на Санон перейшли до «Х'юстон Рокетс» завдяки угоді по системі sign-and-trade.

У цьому сезоні Санон відіграв за «Дніпро» 6 матчів в Суперлізі, в яких проводив на майданчику по 13,5 хвилини. В середньому за гру він набирав 8,0 очок, робив 2,5 передачі і 1,3 підбирань.

У складі збірної України в матчах проти Словенії та Австрії Санон провів на майданчику 18,1 хвилини, набрав 7,5 очок, зробив 2,5 передачі і 2,5 підбирань і мав 50% реалізації триочкових.