Тете удруге поспіль став кращим футболістом місяця у «Шахтарі»

Тете удруге поспіль став кращим футболістом місяця у «Шахтарі»

Укрінформ
Бразильський футбольний хавбек Тете визнаний кращим гравцем "Шахтаря" за підсумками листопада.

У голосуванні брали участь уболівальники, повідомляє офіційний сайт донецької команди. 

Друге місце посів український півзахисник Тарас Степаненко, третє - бразильський хавбек Алан Патрік.

У листопаді Тете взяв участь у всіх 5 іграх "гірників" і забив 1 м'яч.

Для бразильця це друга поспіль нагорода кращого гравця місяця в українському клубі.

Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Інтер» - «Шахтар»

Нинішнього року 20-річний гравець провів за "Шахтар" 18 поєдинків, 12 з яких - в "основі".

Фото: shakhtar.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-