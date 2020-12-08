Тете удруге поспіль став кращим футболістом місяця у «Шахтарі»
Укрінформ
Бразильський футбольний хавбек Тете визнаний кращим гравцем "Шахтаря" за підсумками листопада.
У голосуванні брали участь уболівальники, повідомляє офіційний сайт донецької команди.
Друге місце посів український півзахисник Тарас Степаненко, третє - бразильський хавбек Алан Патрік.
У листопаді Тете взяв участь у всіх 5 іграх "гірників" і забив 1 м'яч.
Для бразильця це друга поспіль нагорода кращого гравця місяця в українському клубі.
Нинішнього року 20-річний гравець провів за "Шахтар" 18 поєдинків, 12 з яких - в "основі".
Фото: shakhtar.com.