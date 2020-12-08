Тете удруге поспіль став кращим футболістом місяця у «Шахтарі»

Бразильський футбольний хавбек Тете визнаний кращим гравцем "Шахтаря" за підсумками листопада.

У голосуванні брали участь уболівальники, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Друге місце посів український півзахисник Тарас Степаненко, третє - бразильський хавбек Алан Патрік.

У листопаді Тете взяв участь у всіх 5 іграх "гірників" і забив 1 м'яч.

Для бразильця це друга поспіль нагорода кращого гравця місяця в українському клубі.

Нинішнього року 20-річний гравець провів за "Шахтар" 18 поєдинків, 12 з яких - в "основі".

Фото: shakhtar.com.