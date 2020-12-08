УАФ подовжила контракти з Ротанем, Єзерським, Нагорняком і Кузнецовым
Укрінформ
Виконком УАФ затвердив рішення автоматично подовжити на рік контракти з футбольними тренерами збірних України, які закінчуються у 2020-у.
Угоди пролонговані з тренером збірної України U21 Русланом Ротанем, команди U19 Володимиром Єзерським, збірної U17 Сергієм Нагорняком та U16 - Олегом Кузнецовим, повідомляє пресслужба УАФ.
Подовжені також контракти з наставниками жіночих футбольних збірних України: національної, яку очолює Наталія Зінченко, молодіжної команди WU19 - з Валерієм Паламарчуком та дівочої U17 - Сергієм Сапроновим.
Усі нові угоди діятимуть до кінця 2021 року.
Фото: uaf.ua.