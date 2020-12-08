УАФ подовжила контракти з Ротанем, Єзерським, Нагорняком і Кузнецовым

Виконком УАФ затвердив рішення автоматично подовжити на рік контракти з футбольними тренерами збірних України, які закінчуються у 2020-у.

Угоди пролонговані з тренером збірної України U21 Русланом Ротанем, команди U19 Володимиром Єзерським, збірної U17 Сергієм Нагорняком та U16 - Олегом Кузнецовим, повідомляє пресслужба УАФ. Подовжені також контракти з наставниками жіночих футбольних збірних України: національної, яку очолює Наталія Зінченко, молодіжної команди WU19 - з Валерієм Паламарчуком та дівочої U17 - Сергієм Сапроновим. Читайте також: Павелко: В іграх з Францією збірна України буде максимально мотивованою Усі нові угоди діятимуть до кінця 2021 року. Фото: uaf.ua.