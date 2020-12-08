«Брагу» і «Зорю» розсудять арбітри з Польщі

«Брагу» і «Зорю» розсудять арбітри з Польщі

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Виїзну зустріч луганської «Зорі» з португальською «Брагою» судитимуть рефері з Польщі, передає Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 43-річний Даниель Стефанський, якому асистуватимуть Давид Голіс і Кжиштоф Мирмус, четвертий арбітр - Даміан Сілвестжак.

Матч «Брага» - «Зоря»  відбудеться у четвер, 10 грудня, на Міському стадіоні Браги. Початок - о 22.00.

В іншому поєдинку групи G Ліги Європи англійський «Лестер» зустрінеться з грецьким АЕКом.

Читайте також: «Зоря» обіграла «Лестер» в матчі Ліги Європи УЄФА

Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 10, «Зоря» - 6, АЕК - 3.

Фото: pzpn.pl.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-