«Брагу» і «Зорю» розсудять арбітри з Польщі
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Виїзну зустріч луганської «Зорі» з португальською «Брагою» судитимуть рефері з Польщі, передає Укрінформ.
Суддівську бригаду очолить 43-річний Даниель Стефанський, якому асистуватимуть Давид Голіс і Кжиштоф Мирмус, четвертий арбітр - Даміан Сілвестжак.
Матч «Брага» - «Зоря» відбудеться у четвер, 10 грудня, на Міському стадіоні Браги. Початок - о 22.00.
В іншому поєдинку групи G Ліги Європи англійський «Лестер» зустрінеться з грецьким АЕКом.
Турнірне становище: «Лестер» - 10 очок, «Брага» - 10, «Зоря» - 6, АЕК - 3.
Фото: pzpn.pl.