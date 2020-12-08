Перемога над Іспанією і талановиті дебютанти: підсумки року для збірної України

Відбулося заключне в 2020 році засідання Expert club Parimatch.

В приміщенні PMHUB провели заключне засідання Expert club Parimatch в цьому році. Футболісти збірної України Сергій Кривцов і Жуніор Мораєс разом з журналістами і легендами Олександром Шовковським, Олегом Протасовим і Анатолієм Дем’яненком підвели підсумки футбольного 2020-го року для нашої головної команди.

Під час заходу Асоціація спортивних журналістів України оголосила про переможців в різних номінаціях. Нагороду «Дебют року» отримав Георгій Бущан, «Відкриття року» - Ілля Забарний. До речі, Ілля став одним з наймолодших дебютантів в історії збірної. Він вийшов на поле у ​​віці 18 років і 36 днів. Рекорд же належить Сергію Реброву (18 років і 24 дні).

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«Перемогою року» визнаний матч Україна - Іспанія, а кращим голом став м'яч, забитий Віктором Циганковим в ворота іспанців. Приз «Стабільність року» отримав Руслан Малиновський, який не пропустив жодного збору. Не залишився без уваги і ветеран Олександр Шовковський, потрапивши в заявку на матч з Францією він був визнаний «Поверненням року».

Також на засіданні відзначили цікаву статистику 2020 року: за цей час у збірній дебютували 9 футболістів (Тимчик, Михайличенко, Харатін, Бущан, Конопля, Забарний, Чеберко, Зубков, Бондар), а всього за рік за національну команду зіграв 31 футболіст. У всіх зустрічах на поле виходив Роман Яремчук, він зіграв 454 хвилини (Ярмоленко - 435, Малиновський - 405).

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Перший віце-президент УАФ Олег Протасов запевнив, що українська асоціація футболу докладе всіх зусиль задля перегляду результату матчу Ліги націй Швейцарія-Україна. «Я, як представник УАФ гарантую, що ми зробимо все від себе належне, докладемо всіх зусиль, щоб третє місце в групі Лізі націй розіграти на футбольному полі», - сказав Олег Протасов.

«Осінній збір в Лізі націй – це великий досвід для тренерського штабу відчути могутність команд так званої великої вісімки. Також в таких матчах видно рівень збірної», – висловив свою думку стосовно рівня матчів збірної член тренерського штабу Олександр Шовковський.

Про конкуренцію в збірній висловився захисник збірної України і донецького «Шахтаря» Сергій Кривцов: «Конкуренція ще нікому не завадила. Це навпаки показник якості. Хлопці в захисті, зокрема Ілля Забарний, зіграли дуже якісно».

«Засідання нашого клубу вже стали однім з найбільш авторитетних майданчиків для зустрічей спортивних експертів. Трансляції заходів в цьому році подивилися близько 200 тисяч уболівальників, що говорить про те, наскільки важливий футбол і який інтерес викликає кожна зустріч Expert club Parimatch.

Для збірної України це був непростий рік, але національна команда гідно зустріла всі випробування, з'явилося багато дебютантів, які на собі відчули, що таке гра на найвищому рівні. Ми сподіваємося, що пандемія відступить і вболівальники повернуться на стадіони, футбол від цього стане тільки яскравіше», - підбив підсумки року представник Parimatch Вадим Місюра.

У день засідання Expert club Parimatch також відбулося жеребкування кваліфікаційних груп до чемпіонату світу 2022 в Катарі. Україна потрапила в групу D. Суперниками нашої збірної стали чинний чемпіон світу Франція, Фінляндія, Боснія, Казахстан.

«Безумовно, буде цікаво. Ми граємо з чинними чемпіонами світу і вони будуть фаворитами групи. Немає непереможних команд, з усіма можна грати. Наше завдання – вихід з групи», – сказав Олександр Шовковський.

«Ми потрапили у рівну групу, в якій можна грати. Насправді, жеребкування було очікуваним. Ми завжди отримуємо в суперники чемпіонів світу або Європи. Франція – збірна, яку можна обігрувати. Сподіваюся, їхній спад припаде на матчі проти України», – додав оптимізму журналіст Ігор Циганик.

Фото: Parimatch