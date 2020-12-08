Павелко: В іграх з Францією збірна України буде максимально мотивованою

Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко прокоментував жеребкування відбору чемпіонату світу-2022, за підсумками якого збірна України потрапила до групи з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

За словами очільника українського футболу, відбір буде складним, але УАФ вірить у нашу збірну, повідомляє пресслужба асоціації.

"Україна потрапила до однієї з найскладніших груп у кваліфікації ЧС-2022. Чемпіон світу - Франція, у матчах з якою, я впевнений, команда Андрія Шевченка буде максимально мотивованою. Дисциплінована збірна Фінляндії є учасником Євро-2020. Нещодавно вона перемогла в товариському поєдинку... французів. Крім того, завжди непередбачувані боснійці, амбітний Казахстан... Це буде складний відбір, в якому "синьо-жовтим" доведеться докласти чимало зусиль, щоб удруге в історії потрапити до фінальної частини світової першості. Але ми віримо в нашу збірну та будемо підтримувати її на шляху до успіху!" - заявив Павелко.

Європейський відбір на ЧС-2022 розпочнеться в березні 2021 року. Безпосередньо до фінального турніру вийдуть переможці груп, ще 3 учасники визначаться за підсумками плей-офф.

Фото: uaf.ua.