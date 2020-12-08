Сьогодні «Динамо» приймає «Ференцварош» на «Олімпійському»

Футболісти київського «Динамо» у вівторок, 8 грудня, проведуть матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» зійдуться з угорським «Ференцварошем».

Поєдинок «Динамо» - «Ференцварош» покаже телеканал «Футбол 1». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.

Зустріч, яка пройде на НСК «Олімпійський» у Києві без глядачів, обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції на чолі з 35-річним Андреасом Екбергом.

Тренування "Динамо"/ Фото: Євген Котенко

«Динамо» і «Ференцварош» шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів втратили. Кияни посядуть третє місце в разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2. Будь-який інший результат влаштує команду Сергія Реброва.

Тренування «Ференцвароша» напередодні матчу проти «Динамо» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» прийматиме італійський «Ювентус».

Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Зазначимо, що третя команда квартету продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Перше фото: Dynamo.kiev.ua