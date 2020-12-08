Сьогодні «Динамо» приймає «Ференцварош» на «Олімпійському»
Поєдинок «Динамо» - «Ференцварош» покаже телеканал «Футбол 1». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.
Зустріч, яка пройде на НСК «Олімпійський» у Києві без глядачів, обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції на чолі з 35-річним Андреасом Екбергом.
Тренування "Динамо"/ Фото: Євген Котенко
«Динамо» і «Ференцварош» шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів втратили. Кияни посядуть третє місце в разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2. Будь-який інший результат влаштує команду Сергія Реброва.
Тренування «Ференцвароша» напередодні матчу проти «Динамо» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» прийматиме італійський «Ювентус».
Турнірне становище після 5-ти турів: «Барселона» - 15 очок, «Ювентус» - 12, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Зазначимо, що третя команда квартету продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА.
Перше фото: Dynamo.kiev.ua