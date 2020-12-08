Брейкданс офіційно став олімпійським видом спорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно додав вуличні танці у стилі брейк-данс в медальний залік на Олімпійських іграх в Парижі 2024 року.

Про це повідомляє американський телеканал ESPN, передає Укрінформ.

Брейкданс як вид змагань був запропонований паризькими організаторами майже два роки тому після успішного дебюту на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі. У 2019 цей вид змагань пройшов подальші етапи затвердження на підставі окремих рішень правління МОК аж до повноправного членства.

У МОК сподіваються, що долучення до олімпійської програми вуличних змагань сприятиме залученню молодшої аудиторії.

Виконком МОК також підтвердив, що в Парижі відбудуться змагання у таких видах спорту, як скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг.

Ці три види спорту дебютують на Олімпійських іграх в Токіо, які були відкладені на один рік через пандемію коронавірусу і мали відкритися 23 липня 2021 року.

Нагадаємо: Олімпійські ігри мали початися 24 липня, але кілька країн попередили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо вони відбудуться в зазначені терміни. У березні було вирішено перенести Ігри на 2021 рік.