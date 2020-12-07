З «Ференцварошом» повинні викластися на 100% і виграти – Шапаренко

Один з лідерів «Динамо» вважає, що команда зробила висновки з попереднього матчу з угорським клубом.

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко прокоментував матч з «Ференцварошом» в Лізі чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Завтра важливим буде результат. Повинні викластися на всі 100% і здобути путівку в євровесну. Ми впевнені в собі і в тому, що робимо на поле. Повинні виходити не з думкою утримати рахунок, а з думкою, що час виграти.

У «Ференцвароша» всі гравці хорошого рівня. Буде хороший матч. Ми зробили висновки після першої зустрічі, переглянули гру і помилки. Більше такого не повториться.

Цього сезону в ЛЧ ми грали з великими командами, виглядали гідно, деякі зустрічі не відповідали рахунку на табло. Ми виросли. Завтрашній матч покаже, як ми виступили в групі», - сказав Шапаренко.

Як повідомляв Укрінформ, перед останнім туром групового раунду ЛЧ «Динамо» з одним очком посідає третє місце, випереджаючи «Ференцварош» за додатковими показниками. Перший матч команд в Будапешті завершився внічию (2:2).

Матч в Києві зіграють 8 грудня, початок – о 22:00. Перемога і нічия з рахунком 0:0, 1:1 і 2:2 гарантують «Динамо» третє місце в групі і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Фото: facebook.com/fcdynamoua