Левандовський став кращим футболістом року за версією FourFourTwo

Левандовський став кращим футболістом року за версією FourFourTwo

Укрінформ
Авторитетний журнал FourFourTwo визначив кращого футболіста 2020 року.

Як повідомляє офіціальній сайт видання, ним став нападник мюнхенської "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовський, передає Укрінформ.

Загалом в голосуванні взяли участь журналісти, які представляли 101 країну. За 32-річного форварда проголосували 87 представників ЗМІ.

Минулого сезону Левандовський з "Баварією" виграв чемпіонат Німеччини, став переможцем Кубка країни, володарем Ліги чемпіонів і здобув перемогу в Суперкубку УЄФА.

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У сезоні-19/20 Левандовський провів 46 матчів за мюнхенський клуб у всіх турнірах, в яких забив 55 м'ячів.

Фото: bayern.com.

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