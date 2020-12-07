Левандовський став кращим футболістом року за версією FourFourTwo
Укрінформ
Авторитетний журнал FourFourTwo визначив кращого футболіста 2020 року.
Як повідомляє офіціальній сайт видання, ним став нападник мюнхенської "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовський, передає Укрінформ.
Загалом в голосуванні взяли участь журналісти, які представляли 101 країну. За 32-річного форварда проголосували 87 представників ЗМІ.
Минулого сезону Левандовський з "Баварією" виграв чемпіонат Німеччини, став переможцем Кубка країни, володарем Ліги чемпіонів і здобув перемогу в Суперкубку УЄФА.
У сезоні-19/20 Левандовський провів 46 матчів за мюнхенський клуб у всіх турнірах, в яких забив 55 м'ячів.
Фото: bayern.com.