«Десна» вирвала перемогу у «Ворскли» і вийшла на третє місце у чемпіонаті УПЛ
Вирішальний м'яч на стадіоні ім. Ю. Гагаріна у Чернігові перед фінальним свистком забив форвард господарів Максим Дегтярьов (90+4), повідомляє Укрінформ.
На 84-й хвилині за друге попередження червону картку отримав форвард "Ворскли" Руслан Степанюк.
"Десна" обійшла "Ворсклу" і піднялася на третє місце турнірної таблиці УПЛ.
У неділю, 6 грудня, програму туру завершить протистояння ковалівського "Колоса" та "Олександрії".
Результати інших матчів:
"Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1
голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті);
"Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1
голи: Олег Допілка (21, автогол), Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49), Максим Лопирьонок (72, автогол) - Анатолій Нурієв (35);
"Маріуполь" - "Динамо" (Київ) - 1:2
голи: Дмитро Топалов (90+5) - Денис Гармаш (6), Віктор Циганков (77);
"Олімпік" (Донецьк) - "Рух" (Львів" - 3:1
голи: Шахаб Зейхеді (8, 62), Беніто (24) - Даніель Кондраков (69);
"Зоря" (Луганськ) - "Дніпро-1" - 3:1
голи: Артем Громов (52, 75), Дмитро Іванісеня (84) - Олександр Назаренко (90).
Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Динамо" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олімпік" - 16 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Олександрія" - 15 (11), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (12), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).
Фото: ФК "Десна".