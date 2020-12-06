Кубок світу з біатлону: етап в Контіолахті завершують чоловіча естафета і жіночий персьют

Другий етап Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) завершується у неділю, 6 грудня, чоловічою класичною естафетою 4х7,5 км та гонкою переслідування у жінок на 10 км.

У чоловічій естафетній гонці о 13.45 за київським часом Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал, повідомляє Укрінформ. У жіночій гонці переслідування о 16.15 Валя Семеренко стартує 9-ю (відставання від лідера 1 хвилина 12 секунд), Дарья Блашко - 18-ю (+1.21), Олена Підгрушна - 25-ю (+1.32). Читайте також: Українки прийшли п'ятими в естафеті Кубка світу з біатлону у Фінляндії Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня). Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.