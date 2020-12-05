Лунін, Трубін, Нещерет

Одне із досягнень українського футболу в 2020-у році – поява нової генерації топових воротарів.

Футбольний 2020-й рік видався вкрай складним. Всі змагання призупиняли, гравці втратили ігровий тонус, вболівальники сумували за футболом. Згодом футболісти поновили сезон в умовах пандемії, але вони почали масово хворіти на ковід і отримували травми через напружений графік.

Збірна України раз по раз зіштовхувалася з кадровими проблемами. Попри це, ми змогли знайти позитив в цій ситуації: виявляється, у нас є широкий вибір виконавців для збірної. Однією з найпроблемніших позицій була позиція воротаря. Коли безальтернативний Андрій П’ятов захворів на коронавірус, всі хапалися за голову від безвиході.

Саме в цей момент ми відкрили для себе нове покоління талановитих українських воротарів. Хто стане основним першим номером збірної України після завершення кар’єри П’ятова – у матеріалі Укрінформу.

«Золотий хлопчик» з Іспанії

Після переходу юного Андрія Луніна в мадридський «Реала» із «Зорі» його одразу нарікли найталановитішим українським воротарем сучасності. В сімнадцятирічному віці він дебютував за кризове «Дніпро» і в сезоні 2016/2017 зіграв 22 матчі, в яких пропустив 22 м’ячі (команда закінчила сезон на передостанньому місці).

В наступному сезоні «Дніпро» дійшло до півфіналу Кубка України. Лунін добре проявив себе в матчі проти «Десни» (витягнув два пенальті в серії) і проти «Ворскли» (відстояв на «нуль»). Успіхи Андрія були помітні неозброєним оком. Замість переходу в «Динамо» чи «Шахтар» він обрав стабільну ігрову практику в «Зорі» і не помилився.

Андрій Лунін

Участь у єврокубках («Зоря» регулярно виступає) – шанс переїхати в топ-чемпіонат. Після феєричного виступу Андрія в матчі Ліги Європи проти «Атлетіка» з Більбао за ним почав слідкувати мадридський «Реал». Невдовзі «галактікос» придбали нашого хлопця за 3,5 мільйона євро. Тодішній тренер «Зорі» Юрій Вернидуб зауважив: «Я впевнений, що у Луніна все вдасться в мадридському «Реалі». Я знаю цього хлопця: в нього фантастичний характер і шалена працьовитість. Таких людей мало. Думаю, він стане заміною П’ятова в збірній».

Після переходу в «Реал» Лунін поїхав в оренду до «Леганеса», «Вальядоліда» і «Ов’єдо». В останньому клубі він мав стабільну ігрову практику і повернувся в «Реал», ставши другим номером після зіркового Тібо Куртуа. По новому Андрій засяяв на тріумфальному для нас молодіжному чемпіонаті світу. Наша збірна перемогла, а Лунін отримав нагороду найкращого голкіпера турніру. Хоч Лунін лише чекає на свій дебют за «Реал», а останній матч за збірну проти Польщі не можна записати в актив, він є одним з найперспективніших воротарів світу.

Талант з академії «Шахтаря»

Анатолій Трубін – справжнє відкриття цього сезону в «Шахтарі». Він приєднався до академії «гірників» в 2014-му році в тринадцятирічному віці. Гравець здорово проявляв себе у складі молодіжної команди «Шахтаря», грав за молодіжні збірні України U-17 і U-18.

Дебют Трубіна за основну команду «гірників» був питанням часу. Вперше за дорослу команду він зіграв у сезоні 2018/2019 у матчі проти «Маріуполя». Український гранд вже гарантував собі перемогу в українській прем’єр-лізі, тому застосовував ротації. Зігравши за «гірників» у сімнадцятирічному віці,Трубін став наймолодшим дебютантом «Шахтаря», народженим у новому тисячолітті (Трубін 2001-го року народження).

В сезоні 2019/2020 він зіграв у семи матчах УПЛ (три з них «на нуль»). Після цього Анатолій прокоментував свою конкуренцію з Андрієм П’ятовим: «П’ятов постійно підказує мені: він дуже хороша людина і топ-воротар. Звісно, в майбутньому хочу замінити його. А якщо не хотіти цього, то навіщо взагалі тренуватися». Стабільну ігрову Трубін практику почав отримувати в цьому сезоні. На його рахунку одинадцять ігор в основному складі (сім в УПЛ і чотири в Лізі чемпіонів).

Анатолій Трубін

Трубін справив сильне враження своїми виступами в найпрестижнішому європейському турнірі. Швидше за все, він не отримав би місця в основі в матчі проти «Реала», якби не хвороба П’ятова. «Шахтар» сенсаційно переміг мадридців 3:2, а Анатолій здійснив декілька фантастичних сейвів. Після цього про воротаря стали говорити багато. «З дебютом! Бажаю не зачаровуватися перемогам, але завжди цінувати їх», - порадив молодому візаві Андрій П’ятов після матчу з «Реалом».

Навіть фіаско «гірників», зокрема і персональна невдача Трубіна проти «Борусії» з Мьонхенгладбаха, не похитнули віру головного тренера Луїша Каштру в гравця. А матч-відповідь проти того таки «Реала» став відправною точкою. Трубін декілька разів врятував команду. «Шахтар» вдруге переміг, а Анатолій став найкращим воротарем п’ятого туру Ліги чемпіонів.

Боротьба за воротарську першість в столиці

В стані київського «Динамо» цього сезону одразу два голкіпери заявили про себе. Один з них – довгоочікувано (Георгій Бущан), але його важко назвати молодим. Йому вже 26 років і він довів свій клас в матчі Ліги націй з Іспанією.

Георгій Бущан

На противагу йому є вісімнадцятирічний воротар «Динамо» Руслан Нещерет. Він приєднався до академії киян у дванадцять років. Футболіст пройшов основні ешелони динамівської школи. В січні 2019 року тренер «Динамо» Олександр Хацкевич запросив Руслана на тренувальні збори в Іспанію разом з основним складом команди. В жовтні-листопаді 2019-го Хацкевич чотири рази включав Нещерета в заявку на матчі УПЛ.

Моментом слави молодого воротаря став матч проти «Барселони». Через коронавірус допомогти команді не міг запасний воротар «Динамо» Денис Бойко. Це був лише другий офіційний матч Нещерета у складі дорослої команди киян. Хоч «Динамо й програло 2:1, молодий воротар здійснив дванадцять сейвів за матч і став третім голкіпером в Лізі чемпіонів з таким показником.

Руслан Нещерет

«Якби на «Камп Ноу» були вболівальники, цей хлопчина залишав би поле під оплески», - написало авторитетне іспанське видання AS про Нещерета після матчу. Ще одним показовим фактом про цей матч є точність передач українського голкіпера (91 відсоток). Тренери молодіжних команд «Динамо» неодноразово заявляли про відмінне вміння Руслана діяти ногами. Хоч матч проти «Шахтаря» в УПЛ у Нещерета не вдався, він має всі шанси скласти конкуренцію Бущану: як в клубі, так і в збірній.

Читайте також: Нещерет потрапив до збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored

Скромний талант з «Ворскли»

У складі полтавців на воротах стоїть 21-річний Дмитро Різник. Він почав свій шлях у футболі з академії «Ворскли». Особливих зірок з неба не хапав, але зараз демонструє гідний футбол. Він був третім голкіпером в молодіжній збірній України і став з ними чемпіоном світу (був дублером Луніна). Його ім’я почало з’являтися на шпальтах газет після виклику до дорослої збірної України. Андрій Шевченко знову мав проблеми зі складом, тому вирішив довикликати молодого гравця.

Дмитро Різник

За «Ворсклу» Дмитро зіграв у чотирнадцяти матчах минулого сезону і встиг дев’ять разів вийти в основі нинішнього розіграшу УПЛ. В сезоні-2020/2021 в п’яти з дев’яти матчах він відстояв «на нуль». Після програного матчу збірної України з Польщі українські спортивні журналісти критикували рішення Шевченка поставити на ворота Луніна, а не Дмитра Різника.

Читайте також: Шевченко довикликав до збірної України голкіперів Паньківа та Різника

За воротарську позицію спокійно

Нині ми спостерігаємо за зростанням плеяди молодих українських воротарів. Кожен з них вже змусив про себе заговорити. Хтось, як Лунін, вже став помітною постаттю, комусь варто заслужити це звання (Різник). Добре, що в обох наших грандів є перспективна молодь. Складно сказати, хто стане номером один в збірній. Зрозуміло одне: ми станемо свідками конкурентної боротьби вже дуже скоро. Обирати між легіонером з «Реала» і домашніми проспектами стане приємною проблемою для тренера збірної України.

«Я завжди захищатиму Трубіна, Нещерета і Різника. Не хочу їх розхвалювати, це і так роблять журналісти. У нас як: один матч добре футболіст проведе – і його вже продають в усі клуби. Потім один невдалий виступ – і ці ж журналісти починають його гру принижувати. Це не коректно. Це молоді таланти, наше майбутнє. Вони вже готові, але їм потрібна стабільність. Це здорова конкуренція. Це змушує нас, старших хлопців, старанно працювати й доводити своє місце в складі», - підсумував капітан і лідер збірної України Андрій П’ятов.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: УАФ, ФК "Шахтар", ФК "Динамо"