Легка атлетика: Діамантова ліга 2021 року поверне усі дисципліни

Щорічна серія комерційних змагань з легкої атлетики - Діамантова ліга повернеться до повної програмі з 32-х дисциплін у сезоні-2021.

Відновлять змагання із потрійного стрибка, метання диска, бігу на 200 метрів, бігу на 3000 метрів з бар'єрами та бігу на 5000 метрів. Ннішнього року ці дисципліни були відсутні у програмі, повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.

Новий сезон Діамантової ліги включатиме 13 етапів, які пройдуть у 12-ти країнах з травня по вересень. Стартовий етап відбудеться 23 травня у Рабаті (Марокко), а завершиться сезон 8-9 вересня в Цюріху (Швейцарія).

Загальний призовий фонд нового сезону - 7 млн ​​дол. Переможці етапів отримають по 25 тис дол, переможці серії - по 30 тис.

Фото: .diamondleague.com.