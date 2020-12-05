Біатлон: в Контіолахті сьогодні - чоловіча гонка переслідування та жіноча естафета

Другий етап Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) у суботу, 5 грудня, продовжить гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км та жіноча класична естафета 4х6 км.

У чоловічій гонці переслідування о 14.20 за київським часом Артем Прима стартує 20-м (відставання від лідера 1 хвилина 12 секунд), Дмитро Підручний - 36-м (+1.37), повідомляє Укрінформ. В естафетній гонці, яка розпочнеться о 16.15, Україну представлятимуть Дарья Блашко, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Читайте також: Біатлон: Валя Семеренко прийшла дев'ятою у спринті на Кубку світу Фінський етап Кубка світу з біатлону завершиться у неділю, 6 грудня, чоловічою естафетою 4х7,5 км та жіночою гонкою переслідування на 10 км.