Тестові старти з лижних видів спорту у Пекіні скасували

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) та оргкомітет Олімпіади-2022 скасували усі тестові змагання у Пекіні, що були заплановані в сезоні.

Причиною скасування стартів стала пандемія коронавірусу. Рішення підтримав Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє пресслужба FIS.

У сезоні-2020/2021 Пекін мав прийняти етапи Кубка світу зі стрибків з трампліна (10-14 лютого), двоєборства (12-14 лютого), гірських лиж (24-28 лютого) і лижних гонок (19-21 березня), а також чемпіонат світу з фрістайлу та сноуборду (18-28 лютого). Змагання носили статус тестових олімпійських стартів. Скасовано також Континентальний кубок зі стрибків на лижах з трампліна (27-28 січня).

"Ми сподівалися, що нинішнього сезону нам вдасться провести тестові змагання в Китаї. Але друга хвиля COVID-19 призвела до серйозних обмежень на поїздки, що зробило практично неможливим проведення міжнародних змагань. Це було важке рішення, але завдяки високому рівню підготовки команди Пекіна-2022, ми знаємо, що всі об'єкти функціонуватимуть як слід до часу проведення Ігор у лютому 2022", - сказав президент FIS Джанфранко Каспер.

Оскільки тестування олімпійських об'єктів є обов'язковою умовою проведення Ігор, оргкомітет шукає можливість провести частину змагань до 2022 року.

Фото: wikipedia.org.