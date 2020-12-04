Parimatch став титульним спонсором Ліги Брендів

У Львові зіграють ХVI Всеукраїнський турнір з футзалу серед аматорських колективів OPEN WINTER CUP Lviv 2021.

Parimatch – продовжує підтримувати як професіональний спорт, так і аматорський. Цього разу компанія оголосила про початок співпраці з Лігою Брендів. Це турнір, який почав свою історію в 2008 році. Його мета - створити майданчик для співробітників різних компаній, які хочуть грати в футбол, повідомляє Укрінформ.

Два рази на рік Ліга Брендів проводить всеукраїнський турнір серед аматорів та збирає команди зі всієї України. На початку серпня змагання проходять в сонячній Одесі, а на різдвяні свята - у Львові, де зараз йде підготовка до ХVI Всеукраїнського турніру з футзалу серед аматорських колективів OPEN WINTER CUP Lviv 2021.

Ліга Брендів - турнір де кожен гравець незалежно від своїх футбольних здібностей знайде собі гідного супротивника на футбольному полі та товариша в буденному житті. Успіх у бізнесі, перемога у спорті - саме такий принцип сповідує Ліга Брендів.

Parimatch – відомий на весь світ бренд зі спортивного беттінгу та одна з найпопулярніших інноваційних онлайн-платформ для ставок у Європі. На сьогодні бренд – меценат спорту №1 в Україні. В 2019 році компанія Parimatch стала лауреатом загальноукраїнської премії «Людина Року» в номінації «Меценат року». У портфелі партнерських проєктів – національна збірна України з футболу, ФК «Шахтар», ФК «Ворскла», Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга. У 2018 році Parimatch став офіційним беттінг-партнером світової федерації змішаних єдиноборств UFC. Амбасадори бренду – зірки спорту Конор Макгрегор і Майк Тайсон.