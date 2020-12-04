Мораес і Забарний отримали по одному матчу дискваліфікації

Нападник «Шахтаря» і захисник «Динамо» отримали мінімальне покарання на червоні картки.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УАФ винесла покарання за прямі червоні картки форварду «Шахтаря» Жуніору Мораесу і захиснику «Динамо» Іллі Забарному, повідомляє сайт УАФ.

Гравці отримали по одному матчу дискваліфікації і одному умовно. КДК вирішив скоротити стандартне покарання в два матчі через характер порушень.

Мораес вже пропустив матч 11-го туру проти «Дніпра-1», але вибув до кінця року через травму, Забарний не зіграє в 12-му турі проти «Маріуполя».

У цьому сезоні Забарний провів дев'ять матчів в УПЛ за «Динамо», у Мораеса - два голи і один результативний пас у восьми поєдинках у складі «гірників».

Фото: сайт ФК "Шахтар"