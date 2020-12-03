«Мотор» здобув третю перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб обіграв вдома «Целє».

В матчі 8-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» переміг на власному майданчику словенський «Целє» 31:29, повідомляє Укрінформ.

Після трьох поразок на старті «Мотор» здобув вже третю перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб обіграв вдома словенський «Целє» - 31:29.

Запорожці набрали 6 очок і піднялися на 5-е місце в групі. В наступному турі 9-го грудня «Мотор» гратиме на виїзді з французьким «Нантом».