Головний тренер збірної України з баскетболу захворів на коронавірус

Айнарс Багатскіс пропустить найближчі матчі «Київ-Баскету».

Головний тренер збірної України з баскетболу та «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс захворів коронавірусом, повідомляє офіційна сторінка «Київ-Баскет» на Фейсбук.

Після прибуття зі Словенії, де збірна України провела два матчі кваліфікації на Євробаскет-2022, Багатскіс і тренер з фізичної підготовки Маріс Брузікс отримали позитивні результати на COVID-19.

Вони пропустять завтрашній матч «Київ-Баскета» проти «Тернополя» в Кубку України.

Як повідомляв Укрінформ, збірна Україна вийшла до фінальної частини Євробаскету-2022 після перемоги у відбірковому матчі над Австрією 70:67.