Попов після поразки від «Ювентуса»: Луческу сказав, що два м'ячі - мої

Футбольний захисник київського "Динамо" Денис Попов поділився враженнями від матчу з італійським "Ювентусом" (0:3) у п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Гравець зазначив, що готовий виправляти помилки, повідомляє Footballua.tv.

"Луческу сказав вийти на цю гру без тиску, оскільки фінал для нас буде з "Ференцварошем". Просив зіграти у свій футбол, показати найкращі якості. Але у нас цього не вийшло. Потрібно дивитися, як виглядала команда. Тренер сказав, що моїх два м'ячі. Я зроблю висновки і буду це виправляти", - заявив Попов.

Нинішнього сезону Попов взяв участь в 11-ти поєдинках "Динамо" і відзначився одним голом.

У 6-у турі групового турніру ЛЧ на "Динамо" очікує матч з угорським "Ференцварошем". У цьому поєдинку вирішиться, хто з команд продовжить виступи на євроарені навесні. Зустріч відбудеться у Києві у вівторок, 8 грудня. Початок - о 22.00.

Фото: 1927.kiev.ua.