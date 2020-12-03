48 баскетболістів НБА здали позитивні тести на коронавірус

48 баскетболістів НБА здали позитивні тести на коронавірус

Укрінформ
Після повернення в розташування своїх команд позитивні тести на коронавірус здали 48 гравців північноамериканської Національної баскетбольної асоціації.

Тестування проводилося наприкінці листопада серед 546 баскетболістів, повідомляє ESPN

Згідно із протоколом організації, після позитивного тесту гравець зможе повернутися до повноцінної роботи через 12 днів.

Читайте також: БК "Будівельник" переглядає американського форварда Флека

Сезон в НБА стартує 22 грудня. Перші передсезонні матчі відбудуться у п'ятницю, 11 грудня.

Фото: nba.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-