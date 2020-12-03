48 баскетболістів НБА здали позитивні тести на коронавірус

Після повернення в розташування своїх команд позитивні тести на коронавірус здали 48 гравців північноамериканської Національної баскетбольної асоціації.

Тестування проводилося наприкінці листопада серед 546 баскетболістів, повідомляє ESPN. Згідно із протоколом організації, після позитивного тесту гравець зможе повернутися до повноцінної роботи через 12 днів. Читайте також: БК "Будівельник" переглядає американського форварда Флека Сезон в НБА стартує 22 грудня. Перші передсезонні матчі відбудуться у п'ятницю, 11 грудня. Фото: nba.com.