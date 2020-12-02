Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес вибув до кінця року

На рахунку 33-річного Мораеса три голи і один результативний пас в 12 матчах за «гірників» цього сезону.

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес не зможе зіграти в цьому році через травму, отриману в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти «Реала», повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

В результаті медобстеження у форварда виявлена травма правого стегна. Мораес пропустить матчі проти «Миная» та «Інгульця» в УПЛ, а також проти «Інтера» в Лізі чемпіонів.

Як повідомляв Укрінформ, в середині першого тайму гри проти «Реала» Мораес отримав пошкодження після зіткнення з Рафаєлем Вараном і його замінили на Дентіньйо.