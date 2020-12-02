Футбол: «Олександрія» вийшла до 1/4 фіналу Кубка України

Футболісти "Олександрії" перемогли закарпатський "Минай" у матчі 1/8 фіналу Кубка України-2020/2021.

Зустріч на арені "Ніка" в Олександрії закінчилася у середу з рахунком 3:0, передає Укрінформ.

Голи: Роман Вантух (6-та хвилина) та Валерий Бондаренко (62, з пенальті), Олексій Довгий (90+5).

Результати інших сьогоднішніх поєдинків 1/8 фіналу: "Верес" (Рівне) - "Маріуполь" - 1:0, "Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка) - 0:4, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Дніпро-1" - 0:5, "Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава) - 1:0.

Ще одна зустріч 1/8 фіналу між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" відбудеться 16 грудня.

Чвертьфінальні поєдинки Кубка України-2020/2021 заплановані на 3 березня. На цьому етапі розпочнуть виступи чинні володарі трофею київські динамівці та чемпіон України донецький "Шахтар".

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Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня.

Фото: ua-football.com.