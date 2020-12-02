«Агробізнес» пройшов «Ворсклу» у Кубку України з футболу
В 1/8-й фіналу "Агробізнес" у середу обіграв одного з лідерів Прем'єр-ліги - полтавську "Ворсклу" (1:0), передає Укрінформ.
М'яч на стадіоні імені Олексія Бутовського у Полтаві зі штрафного забив хавбек Руслан Черненко (25)
Результати інших сьогоднішніх поєдинків 1/8 фіналу: "Верес" (Рівне) - "Маріуполь" - 1:0, "Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка) - 0:4, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Дніпро-1" - 0:5.
«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Дніпро-1» – 0:5 / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ
2 грудня також пройде кубковий матч між "Олександрією" та закарпатським "Минаєм".
Ще одна зустріч 1/8 фіналу між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" відбудеться 16 грудня.
Чвертьфінальні поєдинки Кубка України-2020/2021 заплановані на 3 березня. На цьому етапі розпочнуть виступи чинні володарі трофею київські динамівці та чемпіон України донецький "Шахтар".
Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня.
Фото: vorskla.com.