«Агробізнес» пройшов «Ворсклу» у Кубку України з футболу

Футбольний клуб "Агробізнес" з Волочиська на Хмельниччині стали другим представником Першої ліги у чвертьфіналі Кубка України-2020/2021.

В 1/8-й фіналу "Агробізнес" у середу обіграв одного з лідерів Прем'єр-ліги - полтавську "Ворсклу" (1:0), передає Укрінформ.

М'яч на стадіоні імені Олексія Бутовського у Полтаві зі штрафного забив хавбек Руслан Черненко (25)

Результати інших сьогоднішніх поєдинків 1/8 фіналу: "Верес" (Рівне) - "Маріуполь" - 1:0, "Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка) - 0:4, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Дніпро-1" - 0:5.

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Дніпро-1» – 0:5 / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

2 грудня також пройде кубковий матч між "Олександрією" та закарпатським "Минаєм".

Ще одна зустріч 1/8 фіналу між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" відбудеться 16 грудня.

Чвертьфінальні поєдинки Кубка України-2020/2021 заплановані на 3 березня. На цьому етапі розпочнуть виступи чинні володарі трофею київські динамівці та чемпіон України донецький "Шахтар".

Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня.

Фото: vorskla.com.