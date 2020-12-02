«Верес» переміг «Маріуполь» в 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Футболісти рівненського "Вереса", які виступають у Першій лізі, перемогли у середу клуб Прем'єр-ліги "Маріуполь" (1:0) в 1/8 фіналу Кубка України.

М'яч на стадіоні "Колос" селища Млинів на Рівненщині на 68-й хвилині забив форвард Роберт Гегедош, передає Укрінформ.

В інших поєдинках 1/8 фіналу вінницька "Нива" поступилася ковалівському "Колосу" (0:4), а команда "ВПК-Агро" з Шевченківки на Дніпропетровщині - "Дніпру-1" (0:5).

У ці хвилини триває гра "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) - "Ворскла" (Полтава).

Пізніше 2 грудня розпочнеться матч між "Олександрією" та закарпатським "Минаєм".

Ще одна зустріч 1/8 фіналу між чернігівською "Десною" та луганською "Зорею" пройде 16 грудня.

Чвертьфінальні поєдинки Кубка України-2020/2021 заплановані на 3 березня. На цьому етапі розпочнуть виступи чинні володарі трофею київські динамівці та чемпіон України донецький "Шахтар".

Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня.

Фото: uaf.ua.