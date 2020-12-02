Бокс: Голіфілд кинув виклик Тайсону

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу 58-річний американець Евандер Голіфілд заявив про готовність вийти на ринг проти свого співвітчизника Майка Тайсона, який провів виставковий бій з Роєм Джонсом.

Голіфілд вважає, що публіка хоче бачити лише його бій з Тайсоном, повідомляє BoxingScene.

"Моя сторона намагалася провести бій між нами, але не отримала нічого, крім відмовок. Рой Джонс був хорошим суперником для Майка, але поєдинок зі мною був би великою подією. Єдиний бій, який хтось хоче бачити, це зустріч між нами. Немає жодної причини, чому нам не слід цього робити.

Більше ніяких відмовок. Цей бій має відбутися заради нашої спадщини. У суботу після бою з Джонсом ти сказав, що готовий битися зі мною, тоді підпиши контракт і виходь в ринг, Тайсон. Світ в очікуванні, і нині все залежить лише від тебе. Я готовий!"- заявив Голіфілд.

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Як повідомляв Укрінформ, виставковий 8-раундовий поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі 54-річним Майком Тайсоном та ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях 51-м Роєм Джонсом завершився у Лос-Анджелесі унічию. Судді зафіксували результат 76-76, 79-73, 76-80.

На фото: Евандер Голіфілд/boxingscene.com.