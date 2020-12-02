Australian Open перенесли на три тижні, старт - 8 лютого

Перший з початку року тенісний турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії 2021-го перенесуть на три тижні. Змагання розпочнуться 8 лютого, а не 18 січня, як спочатку передбачалося.

Це підтвердив директор Australian Open Крейг Тайлі, повідомляє австралійське видання The Daily Telegraph. "На узгодження усіх питань пішло багато часу, але ми, здається, зможемо розпочати Australian Open 8 лютого. Тенісисти пройдуть двотижневий карантин, починаючи з 15 січня. Влада штату Вікторія погодилася на особливі умови для учасників. Після карантину гравці зможуть жити де завгодно, ходити куди завгодно, грати підготовчі матчі, а потім виступати на Australian Open перед заповненими трибунами", - заявив Тайлі. Читайте також: Костюк вирішила у грудні не виступати на турнірі ITF в Дубаї Традиційно Australian Open проходить на кортах Мельбурна. Фото: Getty Images.