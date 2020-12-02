Божевільний 2020-й: «Шахтар» двічі обіграв «Реал»

«Гірники» здобули цілком заслужену перемогу, але й досі не гарантували собі продовження виступів в єврокубках весною.

«Шахтар» переміг мадридський «Реал» 2:0 в надважливому матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» в Києві. Після двох принизливих поразок від «Боруссії» з Мьонхенгладбаху на «гірниках» поставили хрест, але їм вдалося повернутися в боротьбу за плей-офф ЛЧ. Про геній Каштру та диво самовіддачі у матеріалі Укрінформу.

Кадрові проблеми перед матчем

Тренер «Шахтаря» неодноразово заявляв про складну кадрову ситуацію в клубі. Гравці отримують травми через щільний графік і відсутність перерви між сезонами. Футболісти, що перехворіли, не встигають увійти в оптимальні кондиції. Кривцов, Хочолава, Коноплянка, Корнієнко травмовані відносно нещодавно. На матчі з «Реалом» на лаві запасних не було жодного номінального захисника.

«Ми не тренери зараз, ми менеджери. Слідкуємо, хто може грати, хто не може, команда банально нормально тренуватися не встигає. Навіть коні після забігів мають відпочинок, а ми – люди», - сказав Луїш Каштру перед грою з «Реалом».

У мадридців ситуація не краща. Багато травмованих: Азар, Рамос, Карвахаль. Невиразна гра в іспанському чемпіонаті й Лізі чемпіонів. Зінедін Зідан наголосив перед матчем про важливість залікових пунктів у київському матчі.

«Безумовно, це один з найважливіших матчів у групі для нас. Якщо переможемо, то виконаємо завдання на груповий етап», - зауважив тренер «Реала».

Перемога тактики

Перемога «гірників» в Мадриді не означала легку прогулянку у матчі-відповіді. Зідан подивився наше фіаско з німцями й не цурався будувати свої атаки через центр (хоча основна маса атак була з флангів). Луїш Каштру це розумів, тому виставив склад зі швидкими флангами (Тете, Тайсон) і працьовитим Коваленком в пару до Степаненка.

В першому таймі Мадрид почав тиснути на ворота «Шахтаря», Трубін декілька разів відверто врятував від пропущеного м’яча, одного разу допомогла стійка. В першій половині гри ми одного разу вдарили в бік воріт суперника (в площину не влучили). Мадрид завдав сім ударів по воротах, з них чотири в площину воріт. Здавалося, що «Шахтар» безвилазно сидітиме в обороні всю гру, але все змінилося в другому таймі.

«Гірники» зберегли сили й почали «кусати» суперника разючими контратаками. Ситуативні трикутники на флангах (Тете, Марлос, Додо і Коваленко, Матвієнко, Тайсон) працювали в обороні. Під час атаки в центрі поля утворювався ромб з трьох футболістів центру поля і нападника Дентіньйо. Насичена середина поля звільняла фланги, куди залюбки вривалися наші флангові нападники й захисники. «Реал» відверто не встигав перекривати зони. А якби Тайсон був не настільки жадібним, то кількість швидких контрвипадів значно зросла.

Знову грали з характером

«Гірники» сьогодні показали характер. До того ж, всі обставини зіграли на нашу користь. Спочатку Мораєс травмувався, але продовжив грати серйозно накульгуючи. Він не тільки чекав, поки розігріється Дентіньйо, він не хотів залишати команду вдесятьох. Потім резервіст Дентіньйо зреагував на паніку в штрафному «Реала» і відкрив рахунок у цьому матчі.

Було багато показових моментів. Бондар ризикнув вибити м’яч в небезпечному підкаті у своєму штрафному майданчику, Додо на 82-й хвилині пробіг все поле і почав пресингувати Куртуа. Свіжий Соломон в свою чергу набрався здорового спортивного нахабства, взяв гру на себе, змістився в центр і несподівано пробив у ближній кут – 2:0.

«Всі відіграли фантастично, вся команда. Ми вдало оборонялися. Вітао і Бондар чудово відіграли. Два молоді, але дуже кваліфіковані гравці. Як я кажу, у футболістів немає віку, у них є якості. Сьогодні вони відповідали рівню всієї команди», - похвалив Каштру пару центральних захисників «Шахтаря» після матчу.

Група смерті

В групі «гірників» все вирішуватиметься в останньому турі. Ніхто з команд не може бути впевненим у тому, що продовжить виступати у Лізі чемпіонів. «Шахтар», «Реал» та «Інтер» взагалі можуть залишитися поза єврокубками на весняну частину.

Вдалих варіацій для «Шахтаря» багато, залежно від результатів паралельного матчу «Боруссії» і «Реала». Нам варто зосередитися на своєму матчі. Як показує практика, з італійцями, зокрема з «Інтером» ми граємо дуже важко. Сподіваймося, Каштру щось вигадає. А поки – з перемогою. Двічі обіграти навіть кризовий «Реал» - неймовірний успіх.

Віталій Ткачук, Київ