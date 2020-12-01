Секретів немає, з «Реалом» все спрацювало – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» вважає, що в другому таймі команда успішно перебудувалась.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував перемогу над «Реалом» (2:0) в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Стратегія була схожа на ту, що була і в матчі 1-го туру з «Реалом». Ми прекрасно знали, що «Реал» буде шукати перемогу. Спочатку ми спробували вгамувати спритність «Реала», блокувати фланги і контролювати повітряний простір і можливі подачі з флангів. На щастя, все пройшло добре.

Перший тайм вийшов не таким, як ми передбачали і хотіли. Ми неправильно займали деякі позиції, помилялися. У перерві постаралися це скорегувати. Нам потрібно було при наших розіграшах від воріт трохи більше відтягувати назад наших крайніх захисників і випускати вперед вінгера. Нападник також повинен був сідати трохи ближче при початку атаки. Тоді ми знали, що у наших півзахисників буде більше простору в ширину від півзахисників «Реала». Ця зона була вільна. У другому таймі ми змогли все це скорегувати і створили кілька моментів, які призвели до голів, і анулювали гольові моменти «Реала».

Це показує, що секретів немає. Все дуже прямолінійно, але ось проти «Боруссії» нічого не вийшло. Ця команда в обох матчах була краще, ніж ми. А з «Реалом» це спрацювало. З чотирьох таймів з «Реалом» нам вдалися два тайми в Мадриді і другий в Києві. В Україні в першому таймі «Реал» був краще, ніж ми.

Сьогодні і завжди я вітаю своїх гравців, тому що знаю, наскільки вони щиро віддаються грі. Але іноді не вітаю, коли ми поступаємося або граємо внічию. Мої хлопці дуже багато працюють і багато жертвують собою. Протягом довгого часу вони працюють без паузи, з постійними матчами. Вони фантастичні», - розповів Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв в матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ «Реал» 2:0. Український клуб набрав 7 очок і піднявся на 2-е місце в групі.