Жіноча збірна України обіграла Чорногорію у відборі Євро-2022

Українки гратимуть у плей-офф кваліфікації.

Жіноча збірна України з футболу обіграла Чорногорію у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2022, повідомляє України.

У Києві на «Оболонь-Арені» наша збірна вийшла вперед вже на 5-й хвилині. Басанська реалізувала пенальті. Чорногорія одразу відігралась (Джокович). З 48-й гості грали у меншості – червону картку отримала Божич. А на 74-й хвилині Куніна забила переможний м’яч. 2:1 – важлива перемога України.

Після цієї перемоги Україна набрала 15 очок і фінішувала в групі на 2-у місці. Тепер за путівку на Євро-2022 наша збірна боротиметься у плей-офф кваліфікації.

Фото: сайт УАФ