Смерть Марадони: поліція провела обшук у його психіатра

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Infobae.

Зазначається, що Косачов лікувала відомого футболіста спільно з нейрохірургом Леопольдо Луке.

Обшуки відбувалися в рамках розслідування можливої причетності лікарів Марадони до його смерті. Косачов була однією з перших, хто підтвердив, що Марадона лежав без ознак життя у кімнаті.

Як пише видання на основі деяких джерел, Косачов, яка відповідала за психічне здоров'я Марадони після операції на мозку, може бути винною в його смерті. «Це не виключається, це можливо», - розповів знайомий зі справою співрозмовник Infobae.

Як передавав раніше Укрінформ, лікарю Дієго Марадони Леопольдо Луке було пред'явлене звинувачення в ненавмисному вбивстві футболіста. Лікаря звинуватили в рамках справи, в якій з'ясовуються обставини смерті Марадони, чи мала місце тут медична недбалість.

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Повідомлялося, що поліція провела обшук в будинку Луке та його офісі.

Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу. Легендарному футболісту було 60 років. В Аргентині оголошували триденну жалобу.