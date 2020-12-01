Клуб Першої ліги «Гірник-Спорт» розпустив команду

Клуб не отримав фінансування на другу частину сезону.

Клуб Першої ліги «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) офіційно повідомив, що футболісти клубу отримали статус вільних агентів, а тренерський штаб розформований.

Президент «Гірника-Спорт» Петро Каплун на зборах з тренерським штабом і гравцями повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату, а участь команди в турнірі наступного року під великим питанням.

Футболістам і тренерам видали документи і припинили з ними співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, після осінньої частини чемпіонату Першої ліги «Гірник-Спорт» йде на 4-му місці, відстаючи від лідируючого «Агробізнесу» на 5 очок. «Гірник-Спорт» повинен відновити виступи в Першій лізі 12 березня перенесеним матчем 12-го туру проти «Прикарпаття».