«Арену Львів» очолила 33-річна киянка

Заступник міністра молоді та спорту Сергій Симонов та очільник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як представили колективу державного підприємства «Арена Львів» нову очільницю. Нею стала 33-річна Ольга Манько.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Арена Львів» є надзвичайно важливим інфраструктурним об‘єктом. Цей стадіон має великий потенціал, однак є ряд нагальних питань, які не вдається вирішити ще з Євро-2012. Переконаний, що Ользі Іванівні буде під силу належно розібратись з ними та вивести роботу стадіону на якісно новий рівень», — зазначив Сергій Симонов.

Ольга Манько навчалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при Президентові України. Впродовж останніх років очолювала концерн «Медіа управління» та керувала Всеукраїнським центром фізичного здоров‘я населення «Спорт для всіх».

Напередодні також відбулась зустріч з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким, де Ольга Манько поділилась своїм баченням щодо розвитку «Арени Львів». Найближчим часом її бачення буде презентовано широкому загалу.

З липня 2018 року «Арену Львів» очолював заслужений працівник фізичної культури та спорту України Юрій Майборода. Сьогодні, 1 грудня, Юрія Майбороду нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Надалі він буде заступником директора.