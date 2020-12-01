Андреа Пірло: Мората може зіграти з «Динамо», а Дибала - з «Торіно»

2 грудня футболісти київського "Динамо" проведуть в Італії поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Під час сьогоднішньої предматчевої пресконференції головний тренер туринского клубу Андреа Пірло розповів, що з киянами в атаці може зіграти Альваро Мората, а Паоло Дибала готуватиметься до туринського дербі, повідомляє пресслужба італійської команди.

"Після матчу з "Беневенто" я сказав гравцям, що нам треба більше концентрації і бажання здобути очки в матчах, коли ведемо в рахунку. Ми проаналізували зустріч і постараємося поліпшити гру. Не думаю, що завтра у нас буде тризуб в атаці: ймовірно, з "Динамо", скоріш за все, зіграє Мората, а Дибала готуватиметься до туринського дербі з "Торіно" у суботу. Ми маємо однаково добре проводити матчі як в єврокубках, так і в чемпіонаті Італії. Хотілося б більш стабільних результатів. Для цього потрібен час, і футболісти "Ювентуса" старанно працюють", - заявив Пірло.

Додамо, що матч "Ювентус" - "Динамо" пройде у середу на туринському Juventus Stadium і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

В іншому поєдинку квартету G угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, зіграє у Будапешті з іспанською "Барселоною".

Становище у групі після 4-х турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Фото: news24.com.