Томас Бах - єдиний кандидат на пост президента МОК на виборах у березні
Укрінформ
Чинний президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах є єдиним кандидатом на цей пост на майбутніх виборах.
Термін подачі заявок завершився 30 листопада, повідомляє пресслужба МОК.
Вибори глави Міжнародного олімпійського комітеті відбудуться на 137-й сесії МОК у березні 2021 року.
Повноваження президента вступлять в силу після закінчення Олімпійських ігор у Токіо, які мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
66-річний німець Томас Бах очолює МОК з 10 вересня 2013 року.
Фото: olympic.org.