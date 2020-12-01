Томас Бах - єдиний кандидат на пост президента МОК на виборах у березні

Чинний президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах є єдиним кандидатом на цей пост на майбутніх виборах.

Термін подачі заявок завершився 30 листопада, повідомляє пресслужба МОК.

Вибори глави Міжнародного олімпійського комітеті відбудуться на 137-й сесії МОК у березні 2021 року.

Повноваження президента вступлять в силу після закінчення Олімпійських ігор у Токіо, які мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

66-річний німець Томас Бах очолює МОК з 10 вересня 2013 року.

Фото: olympic.org.