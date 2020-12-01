Футбол: Чигринський пропустить матч із «Брагою» через травму плеча

Український захисник грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) Дмитро Чигринський не зіграє у 5-у турі Ліги Європи проти португальської "Браги".

Причина - травма плеча, повідомляє грецьке видання SDNA.

Існує також висока ймовірність, що український захисник пропустить найближчу зустріч чемпіонату Греції проти "Панатінаїкоса".

Чигринський отримав травму у матчі грецького першості проти "Астераса". Томографія показала ушкодження акроміально-ключичного суглобу лівого плеча.

Додамо, що у групі G Ліги Європи також виступають луганська "Зоря" та англійський "Лестер".

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Турнірне становище команд після 4-х турів: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Зоря" - 3.

Фото: sdna.gr.