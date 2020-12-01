Сестри Музичук зберегли місця в топ-10 в грудневому рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 грудня 2020 року.

До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 8 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг ФІДЕ продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще четверо представниць України: 32. Юлія Осьмак (2438), 51. Анна Ушеніна (2416), 55. Наталя Букса (2413), 70. Інна Гапоненко (2390).

У чоловіків впевнено лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2862).

У світову сотню входять сім шахістів України: 38. Юрій Криворучко (2699), 43. Антон Коробов (2693), 48. Олександр Арещенко (2687), 55. Ілля Нижник (2679), 57. Василь Іванчук (2678), 65. Павло Ельянов (2672), 99. Андрій Волокітін (2650).

На фото: Марія Музичук (fide.com).