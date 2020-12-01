Стали відомі 11 учасників чоловічого Євробаскету-2022

Після листопадового кваліфікаційного вікна чемпіонату Європи 2022 року з баскетболу стали відомі 11 національних чоловічих команд, які гарантували собі місця у фінальному турнірі.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, до організаторів чемпіонату Європи з Чехії, Грузії, Німеччини та Італії долучилися ще сім збірних - Україна, Греція, Боснія і Герцеговина, Словенія, Хорватія, Іспанія та Ізраїль, передає Укрінформ.

Ще 13 учасників фінального турніру мають визначитися під час заключного вікна кваліфікації - у лютому 2021 року.

Фото: fbu.ua.