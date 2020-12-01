Українець Митрофанов проведе перший титульний бій 18 грудня

Суперником українського боксера стане британець Асінья Байфілд.

Суперником українського боксера Дмитра Митрофанова у першому титульному поєдинку буде британець Асінья Байфілд на прізвисько «Привид». Це буде бій за титул WBO Oriental у першій середній вазі, повідомляє сайт братів Кличків.

Це протистояння стане одним з головних боїв в рамках боксерського шоу 18 грудня, що відбудеться під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation в Києві.

Асіньї, як і Дмитрові, 31 рік. Боксує в стійці правші. На професіональному рингу дебютував у квітні 2015 року. За свою кар’єру здобув 14 перемог у 18 поєдинках, 6 з яких нокаутами. Свого часу Байфілд володів регіональным титулом у першій середній вазі. Попередній бій провів у жовтні цього року проти екс-чемпіона Росії Олексія Євченка. Поєдинок завершився нічиєю.

Бій в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Як повідомляв Укрінформ, в серпні 2019 року Дмитро Митрофанов в головному поєдинку вечора боксу в Києві достроково переміг досвідченого поляка Рафала Яцкевича.

Фото: twitter.com