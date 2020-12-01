Футболістки збірної України завершують відбірковий турнір Євро-2022 матчем з Чорногорією
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), щоб посісти друге місце у відбірковій групі I, українкам потрібно перемогти чорногорок і розраховувати на те, що у паралельному матчі Ірландія вдома не завдасть поразки одній із найсильніших жіночих збірних світу - Німеччині, передає Укрінформ.
Зустріч Україна - Чорногорія розпочнеться о 19.00.
Турнірне становище: Німеччина - 21 очко (після 7-ми ігор), Ірландія - 13 (7), Україна - 12 (7), Греція - 7 (8), Чорногорія - 0 (7).
До Англії як до господарки турніру у фінальній стадії приєднаються переможці груп і три кращі володарі других місць. Решта шість команд, які посядуть другі місця, розіграють три останні путівки на Євро-2022 у квітні в стикових матчах.
Фото: Укрінформ.