Футболістки збірної України завершують відбірковий турнір Євро-2022 матчем з Чорногорією

Жіноча збірна України з футболу проведе у вівторок, 1 грудня, заключний поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи, в якому "синьо-жовті" на "Оболонь-Арені" в Києві зустрінуться з командою Чорногорії.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), щоб посісти друге місце у відбірковій групі I, українкам потрібно перемогти чорногорок і розраховувати на те, що у паралельному матчі Ірландія вдома не завдасть поразки одній із найсильніших жіночих збірних світу - Німеччині, передає Укрінформ.

Зустріч Україна - Чорногорія розпочнеться о 19.00.

Турнірне становище: Німеччина - 21 очко (після 7-ми ігор), Ірландія - 13 (7), Україна - 12 (7), Греція - 7 (8), Чорногорія - 0 (7).

До Англії як до господарки турніру у фінальній стадії приєднаються переможці груп і три кращі володарі других місць. Решта шість команд, які посядуть другі місця, розіграють три останні путівки на Євро-2022 у квітні в стикових матчах.

Фото: Укрінформ.